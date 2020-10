L’Epic Games Store offre deux jeux : Abzu et Rising Storm 2

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018.

Depuis près de deux ans, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Après avoir offert de gros jeux Grand Theft Auto V ou Just Cause 4, voici le titre proposé jusqu’au 15 octobre, à récupérer gratuitement sur la boutique :

ABZU

(offert jusqu’au 15 octobre à 17h, PC uniquement)

“ Immergez-vous dans un monde débordant de mystère, de couleur et de vie dans votre descente vers le cœur de l’océan. Effectuez des acrobaties sous-marines gracieuses dans la peau de la plongeuse à l'aide de contrôles fluides. Découvrez des centaines d'espèces uniques inspirées de véritables créatures et formez un lien puissant avec la vie marine qui vous entoure. Interagissez avec des bancs de milliers de poissons qui réagissent de manière procédurale à vos mouvements, entre eux, et aux prédateurs. Prélassez-vous devant des paysages épiques et explorez des écosystèmes aquatiques modélisés avec des détails sans précédent. Descendez au cœur de l'océan où reposent d'anciens secrets oubliés. Mais soyez prudent, car de nombreux dangers rôdent dans les profondeurs.”

Rising Storm 2 : Vietnam

(offert jusqu’au 15 octobre à 17h, PC uniquement)

“ La série Red Orchestra au Vietnam : parties à 64 joueurs, plus de 20 cartes, Armée américaine et Corps des Marines, PAVN/NVA, NLF/Vietcong, forces australiennes et ARVN, plus de 50 armes, 4 hélicoptères pilotables, mines, pièges et tunnels. Brutal. Authentique. Exigeant.”

Les prochains jeux offerts sont déjà connus. Dès le 15 octobre, et jusqu’au 22 octobre, Epic Games offrira :

Amnesia : A Machine for Pigs

Kingdom New Lands

À noter que depuis quelques mois, Epic Games a rendu obligatoire l’authentification à deux facteurs. La boutique vous guidera dans l’activation avant le téléchargement d’un jeu.