L’Epic Games Store offre de nouveau deux jeux

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018.

Depuis près de deux ans, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Après avoir offert de gros jeux Grand Theft Auto V ou Just Cause 4, voici le titre proposé depuis ce jeudi 10 décembre, à récupérer gratuitement sur la boutique :

Pillars of Eternity - Definitive Edition

(offert jusqu’au 17 décembre, PC uniquement)

“ Obsidian Entertainment, les développeurs de Fallout: New Vegas™ et de South Park : Le Bâton de la vérité™, en association avec Paradox Interactive, vous invitent à explorer le monde original et fantastique d'Eora et vous proposent de vivre une aventure inoubliable où vos choix et vos actions façonneront votre destinée. Retrouvez les sensations grisantes de l'exploration, les joies d'une aventure palpitante et les frissons de mener votre propre groupe de compagnons à la découverte d'un nouveau royaume de fantasy. Plongez dans les profondeurs de donjons infestés de créatures monstrueuses à la recherche de trésors perdus et de mystères antiques. La Definitive Edition inclut le jeu aux multiples récompenses Pillars of Eternity et ses extensions, La Marche blanche : Partie I & II ainsi que tous les contenus bonus de la Royal Edition.”

Tyranny - Gold Edition

(offert jusqu’au 17 décembre, PC uniquement)

“ Participez à un jeu de rôle dans lequel vos décisions peuvent changer la face du monde, avec des compagnons uniques et marquants, et une nouvelle approche de la moralité. Dans Tyranny, vous représentez la loi et êtes chargé d'arbitrer les litiges dans un monde ravagé par la guerre et conquis par un despote. Vous plierez-vous au système ou tenterez-vous de le démanteler ?... Et le ferez-vous pour la gloire de Kyros, pour le bien du monde ou pour servir vos propres ambitions ? Créé par Obsidian Entertainment, l'équipe qui a développé Pillars of Eternity, Fallout: New Vegas et South Park: The Stick of Truth, Tyranny est un RPG classique dont l'histoire inédite et originale est façonnée par vos actes. Au fil de cette histoire immersive et réactive, la structure même du monde dépendra du camp que vous choisirez, des alliés et des ennemis que vous vous ferez, et de la façon dont vous défendrez votre vision de la loi et de l'ordre.”

À noter que depuis quelques mois, Epic Games a rendu obligatoire l’authentification à deux facteurs. La boutique vous guidera dans l’activation avant le téléchargement d’un jeu.