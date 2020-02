L’Epic Games Store offre Assassin's Creed Syndicate

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018.

Depuis plus d'un an, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Voici les jeux à récupérer gratuitement, du 20 au 27 février, :

Assassin's Creed Syndicate

“Incarnez Jacob Frye, un jeune Assassin impétueux et rebelle, et utilisez vos capacités pour aider les laissés-pour-compte dans la marche vers le progrès. Parcourez la ville à l'apogée de la Révolution Industrielle et rencontrez des personnages historiques emblématiques. De Westminster à Whitechapel, croisez Darwin, Dickens, la reine Victoria, et bien d'autres. En tant que dirigeant d'un gang, fortifiez votre repère et ralliez les membres des gangs rivaux à votre cause afin de reprendre la capitale des mains des Templiers.”

Faeria

“Avec son plateau interactif unique, Faeria vous met au défi dans de vraies batailles de cartes stratégiques. Créez votre deck, modelez le champs de bataille, et battez-vous pour la victoire ! Un jeu de stratégie unique. Construisez des decks incroyables et façonnez le champ de bataille dans des combats épiques. Élevez des montagnes, bâtissez des forêts, remplissez des lacs, ou maîtrisez le sable du désert. Tracez votre propre chemin vers la victoire.”

Il ne reste donc plus que 36 heures pour récuperer les jeux offerts jusqu’au 20 février, à savoir :

Kingdom Come : Deliverance

"La guerre civile faisant rage, vous assistez impuissant à l’assaut des mercenaires qui surgissent pour détruire votre village et massacrer votre famille. Après avoir échappé de justesse à la violente offensive, vous vous saisissez de votre épée et partez riposter. Vengez la mort de vos parents et apportez votre aide pour repousser les oppresseurs !."

Aztez

"Aztez est un jeu hybride unique, entre beat them all et stratégie au tour par tour, qui se déroule au sein de l'Empire aztèque. Mettez fin aux conflits qui ravagent votre empire en pleine expansion dans des combats beat them all en temps réel et hautement techniques."

Pour récupérer ces jeux, rendez-vous sur la boutique d'Epic Games. Une fois téléchargés, les jeux seront à vous pour de bon, Epic Games ne réclamant aucune contrepartie.