L’Epic Games Store offre 15 jeux pour les fêtes de Noël

Pour le jeu de ce jeudi 16 décembre, on aperçoit un chariot élévateur, que les fans de Shenmue associent automatiquement à la série. Le premier jeu offert serait donc Shenmue III. Et il ne faudra pas attendre longtemps avant d’en avoir la confirmation. Les 15 jours de cadeaux débuteront donc à 17h. Ce qui vous laisse encore quelques heures pour récupérer les deux jeux offerts la semaine dernière. À savoir :

Godfall Challenger Edition

“ Déchaînez maintenant le pouvoir de Godfall ! Godfall Challenger Edition déverrouillera immédiatement le niveau maximum de Valorante, vous inondera de points de compétence et vous équipera d'une tonne d'armes mortelles. Mettez au défi les trois modes de fin de jeu, Lightbringer, Dreamstones, et Ascended Tower of Trials. Remportez la victoire face à vos ennemis et recevez en récompense du butin digne d'un vrai valorian. Tranchez et collectez dans des matchs allant jusqu'à 3 joueurs en coop, pour perfectionner votre personnage, montrer vos compétences et écraser vos ennemis.”

(Disponible uniquement sur PC)

Prison Architect

“ Bienvenue, gardiens ! Seuls les gardiens de prison les plus impitoyables seront capables de confiner les plus cruels des détenus. Dans Prison Architect, vous devrez concevoir et développer votre établissement pénitencier personnalisé. Répartissez vos ressources pour maximiser l'efficacité de votre complexe, mais maintenez une circulation fluide en cas d'inondation, d'incendie, de bagarre ou d'émeute avérée.”

(Disponible sur PC et Mac)