Les joueurs PC qui ont installé le client d'Epic Games vont être joliment récompensés en cette fin d'année. À partir de ce lundi et jusqu'au 31 décembre, les utilisateurs vont pouvoir récupérer gratuitement (et pour toujours !) jusqu'à 14 jeux vidéo .

Depuis un an, le launcher des créateurs de Fortnite offre chaque semaine un jeu gratuit. Et pour les fêtes, l'Epic Games Store passe en mode "calendrier de l'avent".

L'Epic Games Store offre 12 jeux gratuits d'ici la fin de l'année - © Epic Games Store

THE ESCAPIST

de Team17 Digital Limited et Mouldy Toof Studio

Vous vous retrouvez à nouveau derrière les barreaux, et votre seule chance est de planifier votre évasion par tous les moyens possibles. La façon de faire ne dépend que de vous ! Pourquoi pas provoquer une émeute ? Ou creuser un tunnel directement sous la prison ? Ou encore subtiliser l'uniforme d'un gardien pour vous fondre dans la masse ? The Escapists présente une expérience carcérale sandbox unique, regorgeant d'objets à fabriquer et à combiner dans une grande quête pour la liberté.

THE WOLF AMONG US

de LCG Entertainment, Inc. et Athlon Games, Inc.

Le studio Telltale Games acclamé par la critique livre un thriller sombre, violent et mature inspiré de Fables, la série de comics aux multiples récompenses (DC Comics/Vertigo). Dans la peau de Bigby Wolf (LE grand méchant loup), un meurtre sanglant ne sera pour vous qu'un sinistre avant-goût de ce qui vous attend au sein de cette saga où chaque décision peut avoir de lourdes répercussions.

Dans un deuxième temps, l'Epic Games Store offrira un jeu par jour, du 19 décembre au 31 décembre. Soit 12 jeux supplémentaires à ajouter gratuitement à votre ludothèque. À l'heure actuelle, les titres ne sont pas encore connus, mais on vous conseille de jeter un oeil au site de la boutique pour vous tenir au courant.

Enfin, concernant une éventuelle distribution de titres gratuits en 2020, Epic Games botte en touche. Selon le site Video Game Chronicle, Epic a tenu sa parole (à savoir une livraison de jeux gratuits jusqu'à la fin de l'année), mais pourrait stopper, ou changer de rythme (un jeu par mois au lieu de deux ?). "Un responsable d'Epic nous a indiqué cette semaine qu'ils n'avaient aucune annonce à faire quant à la poursuite des jeux proposés gratuitement après 2019", indique le site.

Le début de l'année 2020 étant proche, on connaîtra de toute façon la réponse d'Epic bien assez tôt.