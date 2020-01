L'Epic Games Store et Apple Arcade offrent tous les deux un nouveau jeu

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018. Apple de son côté continue d'étoffer le catalogue Apple Arcade.

Une virée agricole

Depuis plus d'un an, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree. Le mois de janvier n'a pas dérogé pas à la règle. Après Sundered et Horace, voici le dernier jeu à récupérer gratuitement avant la fin du mois :

Farming Simulator 19 (offert du 30 janvier au 06 février)

"L'ultime simulation agricole est de retour avec de nouveaux graphismes pour une expérience complète et plus vraie que nature ! Devenez un fermier des temps modernes et développez les activités de votre ferme, moissonnez vos récoltes et prenez soin de votre élevage, le tout dans deux énormes environnements Américain et Européen."

À noter que d'ici là, The Bridge est toujours offert :

The Bridge (offert du 23 janvier au 30 janvier)

"The Bridge est un jeu de logique et puzzle qui force le joueur à réévaluer ses idées préconçues sur la physique et la perspective. C'est la rencontre d'Isaac Newton et de M. C. Escher. Jouez avec la gravité pour transformer le sol en plafond tout en vous aventurant à travers d'impossibles architectures."

Pour récupérer ces jeux, rendez-vous sur la boutique d'Epic Games. Une fois téléchargés, les jeux seront à vous pour de bon, Epic Games ne réclamant aucune contrepartie.

Un Fortnite pour enfants

Du côté d'Apple Arcade, un nouveau jeu a fait son apparition ce vendredi. Baptisé Butter Royale, le jeu développé par Mighty Bear Games vous propose de "Livrer un combat de nourriture épique" et "d'affronter 31 joueurs ans des combats effrénés à la troisième personne sur l'île Margarine".

Sorte de Fortnite enfantin, Butter Royale propose des parties courtes (moins de cinq minutes) et plusieurs modes de jeu (solo, escouade, etc), le tout sans violence, les personnages s'affrontant avec de la nourriture et non des armes.

Pour rappel, Apple Arcade est un service disponible au sein de l'App Store, et qui propose une centaine de jeux mobiles sans publicités et sans achats intégrés. Pour 4,99 euros par mois, une famille (jusqu'à 6 personnes) peut profiter du catalogue sur de multiples plateformes, y compris le Mac et l'Apple TV. Les jeux disponibles dans l'abonnement sont exclusifs sur mobile (ils peuvent être proposés sur console, mais pas sur Android ni même sur l'App Store) et la plupart peuvent se jouer avec une manette Xbox ou PlayStation 4.