L'enceinte Galaxy Home Mini est toujours prévue pour 2020

La version "mini" d’une enceinte qui ne verra probablement pas le jour est attendue dans les prochains mois.

En août 2018, lors de l’événement Unpacked où fut présenté le Note 9, Samsung dévoilait également le Galaxy Home, une enceinte connectée censée jouer dans la même cour que le Google Home ou l’Apple HomePod. Censé, car depuis, l’appareil se fait discret. Attendu avant la fin de l’année 2019, le Galaxy Home n’est toujours pas disponible. Mais cela ne signifie pas pour autant que Samsung abandonne le marché.

Au contraire, car la version mini de cette enceinte, baptisée Galaxy Home Mini, est quant à elle toujours d’actualité et devrait être disponible "début 2020", selon Hyunsuk Kim, PDG de la division Consumer Electronics chez Samsung.

Le PDG s’est entretenu avec Bloomberg, et déclare que le Home Mini et l’assistant Bixby intégré serviront principalement à contrôler d’autres appareils Samsung (téléviseurs, machines à laver, etc.), plutôt que de servir d’assistant traditionnel comme Siri ou Alexa.

"Il ne s’agit pas de savoir quand nous lancerons le produit, mais il est plus crucial de savoir dans quelle mesure nous pouvons faire évoluer la technologie. Aucun autre haut-parleur au monde ne peut contrôler les gadgets autant que Samsung le peut", explique Hyunsuk Kim à nos confrères de Bloomberg.