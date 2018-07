L’enceinte connectée de Samsung pourrait coûter 300 euros

Le constructeur sud-coréen pourrait dévoiler son enceinte connectée le 9 août prochain, lors de l’event Unpacked, où sera également présenté le Galaxy Note 9.

On savait que Samsung travaillait sur une enceinte connectée, mais sachant que Bixby, l’assistant intelligent de la marque, n’est pas le plus évolué du marché (il est bien souvent pire que Siri), on ne s’attendait pas à ce que l’enceinte soit présentée si tôt. D’après les informations du Wall Street Journal, l’enceinte serait plus large à la base que sur le dessus, avec des pieds et quelques lumières sur le haut.

Tout comme Apple, qui ne peut pas vraiment mettre en avant les prouesses de Siri, c’est la qualité du son qui sera le principal atout du baffle. Les fonctionnalités " intelligentes " ne seraient qu’un bonus, et permettraient d’utiliser des commandes simples pour la musique ou pour contrôler d’autres objets connectés à l’écosystème SmartThings, sorte de concurrent à la plateforme HomeKit d’Apple (qui permet de contrôler notamment des lampes connectées). L’enceinte serait également capable de moduler le son et de le projeter en direction de la personne qui dicte les commandes.

Reste la question du prix, annoncé à 300 dollars. Soit 50 dollars de moins que le HomePod, et 100 dollars de moins que le Google Home Max (qui bénéficie du Google Assistant, mais offre une qualité de son moindre que le HomePod), mais 100 dollars de plus que l’Amazon Echo, qui continue de se vendre comme des petits pains. On en saura bien plus le 9 août prochain, si Samsung confirme l’information du Wall Street Journal. Et si le son est tellement incroyable que cela justifie les limites de Bixby.