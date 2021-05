L’emoji “poignée de main” deviendra plus inclusif

“La proposition expliquait comment créer 25 combinaisons possibles de différents tons de peau en se serrant la main. Mais encoder tout cela prendrait beaucoup de temps; créer un nouvel emoji peut prendre jusqu'à deux ans ”, explique Jennifer. “Et bien qu'un emoji de poignée de main classique et un ton existaient déjà, cet ajout particulier nécessiterait de créer deux nouvelles mains emoji (une main droite dans toutes les différentes nuances de tons de peau et une main gauche dans les différentes nuances de tons de peau).”

Au total, 25 combinaisons seront disponibles, et cela grâce à Jennifer Daniel, en charge des emojis chez Google (oui, c’est un métier). Après avoir rejoint le Consortium Unicode, elle a commencé à travailler sur cet emoji “poignée de main” afin de prendre en charge toutes les couleurs de peau.

Les 25 emojis devaient être disponibles cette année, mais le COVID est passé par là et a retardé le lancement de six mois. Finalement, l'emoji “poignée de main” aux différentes couleurs devrait apparaître dans la prochaine version, Emoji 14.0, ce qui signifie que vous devriez le voir apparaître en 2022. "Ces types d'exploration sont vraiment importants, car le consortium Unicode et Google se soucient vraiment de mettre l'inclusion dans la norme Unicode", explique Jennifer Daniel.