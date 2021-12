L’émoji le plus populaire de l’année résume très bien 2021

Selon le Consortium Unicode, l’émoji “larmes de joie” est l’émoji de l’année.

En effet, l’émoji a été très populaire cette année. “92 % de la population mondiale en ligne utilise des émojis - mais quels émojis utilisons-nous ? Selon les données recueillies par le Consortium Unicode, l'organisation à but non lucratif responsable de la numérisation des langues du monde, Tears of Joy représente plus de 5 % de toute l'utilisation d'émojis”, explique le consortium.

Le seul autre emoji qui s'en approche est le cœur rouge, mais le consortium note qu’ensuite, les autres émojis sont loin de réaliser d’aussi bons scores. Dans le top 10, on retrouve notamment l’émoji bisou, les yeux en cœur, l’émoji prière ou encore le pouce en l’air.

Il n’est pas étonnant de voir l’émoji “larmes de joie” en tête du classement, surtout à notre époque. Non seulement, car l’actualité, bien morose, nous attire vers ce genre d’émojis, mais aussi, car “larmes de joie” est souvent utilisé (par erreur) comme émoji triste.

Enfin, du côté des émojis hors “smiley faces” les plus utilisés cette année, on retrouve la fusée, les biceps, le bouquet de fleurs, le papillon et l’émoji “personne qui fait la roue”. Et pour une analyse plus poussée de ses résultats, c’est sur le site du consortium Unicode que cela se passe.