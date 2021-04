L’édition 2022 du salon CES se tiendra à la fois en physique et en ligne

Le plus gros salon dédié à la technologie annonce sa nouvelle édition pour le mois de janvier prochain. Au programme : une version hybride, qui marque le retour d’un salon physique.

Du 5 au 8 janvier

Le CES (Consumer Electronic Show) sera donc bel et bien de retour à Las Vegas, pour bien démarrer l’année 2022. Selon la CTA (Consumer Technology Association), les plus grandes marques comme Amazon, AMD, AT&T, Daimler AG, Dell, Google, Hyundai, IBM, Intel, Lenovo, LG Electronics, Panasonic, Qualcomm, Samsung Electronics et Sony ont déjà fait part de leur envie d’être présentes.

"Nous sommes ravis de retourner à Las Vegas - la maison du CES depuis plus de 40 ans - et j'ai hâte de voir de nombreux visages, nouveaux et anciens”, a déclaré Gary Shapiro, président de la CTA. "Des centaines de dirigeants nous ont dit à quel point ils ont besoin du CES pour rencontrer de nouveaux clients et des clients existants, trouver des partenaires, toucher les médias et découvrir l'innovation."

Une partie numérique également au programme

Et pour tous ceux qui ne pourront pas se rendre à Las Vegas, le CES sera également à suivre en ligne. Plusieurs constructeurs proposeront en effet des conférences à suivre sur internet, comme ce fut le cas lors de l’édition 2021 du salon.

Une bonne façon de contenter tout le monde, tout en limitant les risques liés à la crise du Coronavirus. D’ici là, la CTA annonce qu’elle “examinera les directives pour les mesures de sécurité coronavirus des centres de contrôle et de prévention des maladies, en plus des lignes directrices de l'État et des localités. La CTA suivra des lois fédérales, étatiques et locales applicables, adaptant les plans du CES en conséquence et partageant des mises à jour avec ses publics.”