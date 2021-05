L’édition 2021 du salon IFA est finalement annulée

Les organisateurs avaient annoncé un retour en grande pompe (et en physique) au mois de septembre. Mais “l’incertitude sur la situation sanitaire” a changé le programme.

Berlin n’accueillera pas les nouveautés techno

Pour la deuxième année consécutive, la capitale allemande ne sera pas le lieu de rendez-vous des constructeurs, de la presse et des fans de technologies.

“Les derniers développements en matière de santé publique ont introduit trop de risques dans la planification de l'événement”, a déclaré Kai Hillebrandt, président du conseil de l’association Consumer & Home Electronics. “Il y a simplement trop d'incertitudes. Par conséquent, il est donc devenu presque impossible pour quiconque de planifier de manière responsable leur participation à un salon comme l’IFA.”

Les marques désertent en effet les salons, notamment le Mobile World Congress de Barcelone qui se tiendra le mois prochain, et où ne se rendront pas Samsung, Sony, Nokia, Ericsson ou encore Lenovo.

"Nous n'avons pas pris cette décision légèrement. L’IFA de Berlin est sans doute l'événement le plus important de l'année pour les marques et les détaillants. L’IFA de Berlin relie notre industrie avec des visiteurs commerciaux, des médias et des consommateurs réels comme aucun autre événement. Cependant, la santé et la sécurité de tout le monde doivent être absolument primordiales. Les efforts visant à contenir cette pandémie - du déploiement des programmes de vaccination à la reprise des déplacements internationaux - ne se sont pas produits au rythme que nous avions espéré. Compte tenu de ces développements, cette décision difficile et décevante est inévitable”, a déclaré Martin Ecknig, PDG de Messe Berlin, où se tient le salon.

Pour les organisateurs, l’idée est désormais de commencer à planifier l’édition 2022.