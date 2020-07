L’édition 2021 du salon CES se déroulera exclusivement en ligne

C’est sans doute le dernier gros salon à avoir eu lieu en version physique cette année. L’édition 2020 du Consumer Electronics Show de Las Vegas, qui s’est déroulée du 7 au 10 janvier, avait d’ailleurs été pointée du doigt, car elle aurait aidé à propager le Covid-19 aux États-Unis. Voilà pourquoi l’édition 2021 aura lieu en ligne.

Le salon, qui se tiendra du 6 au 9 janvier 2021, n’accueillera pas physiquement les 200 000 visiteurs dans les allées du Las Vegas Convention Center comme chaque année. Dans un communiqué, le PDG Gary Shapiro a expliqué les raisons de cette décision :

“Avec cette pandémie et les inquiétudes concernant la propagation du COVID-19, il n'est tout simplement pas possible de convoquer en toute sécurité des dizaines de milliers de personnes à Las Vegas début janvier 2021 pour se rencontrer et faire des affaires en personne. La technologie nous aide à travailler, à apprendre et à nous connecter pendant la pandémie - et cette innovation nous aidera également à réinventer le CES 2021 et à rassembler la communauté technologique de manière significative. En passant par une plateforme entièrement numérique pour 2021, nous pouvons offrir une expérience unique qui aide nos exposants à se connecter avec des publics existants et nouveaux.”

La Consumer Technology Association, en charge du salon, n’a pas détaillé ses plans concernant le fonctionnement de cette édition 100% numérique. Mais elle promet une “expérience immersive”, ainsi qu’un événement “hautement personnalisé”.

“Faites une croix sur votre calendrier pour la première semaine de janvier et soyez à l'affût des nouvelles excitantes concernant le CES 2021. Nous prévoyons de revenir à Las Vegas pour le CES 2022, combinant les meilleurs éléments d'un spectacle physique et numérique”, conclut l’association sur son site officiel.