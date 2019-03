Les trois versions du S10 de Samsung (S10E, S10 et S10+) possèdent une découpe située dans le coin supérieur droit de l'écran. Selon le modèle, Samsung y a placé un ou deux capteurs photo. Mais pour les internautes, jamais à court d'idées, c'est l'occasion rêvée pour détourner cette découpe et l'intégrer dans des illustrations.

L'écran troué du Galaxy S10 de Samsung inspire les internautes - © Tous droits réservés

Pour retrouver toutes les créations des internautes, rendez-vous à cette adresse. Et comme le soulignent nos confrères de Numerama et de The Verge, c'est sans doute l'occasion pour Samsung d'accepter ces détournements et pourquoi pas les mettre en avant, voire proposer des fonds d'écrans maison.