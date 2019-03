L'écran pliable du Galaxy Fold de Samsung pourrait rapidement se marquer

Le premier smartphone pliable de Samsung a été dévoilé officiellement il y a quelques semaines, mais aucun journaliste n'a pu mettre la main dessus. Aujourd'hui, une vidéo fuite en ligne, où l'on aperçoit une marque laissée par la pliure.

La vidéo, découverte par Sammobile, dure 2 minutes et 13 secondes. On y voit le téléphone ouvert, avec son écran de 7,3 pouces, et fermé, avec le petit écran de 4,6 pouces. Le mini-test de l'appareil est relativement basique. Mais ce n'est pas le point le plus intéressant de la vidéo.

En effet, ce qui a tapé dans l'oeil des internautes, c'est un plan à 1 minute (également à 1:30), où l'on voit clairement que la pliure laisse une marque au milieu de l'écran de 7,3 pouces. Le Galaxy Fold présent dans la vidéo ne pourrait être qu'un prototype. Mais à un mois de la sortie officielle de l'appareil, prévue pour le 26 avril prochain, il y a de quoi s'inquiéter sur la qualité de l'écran pliable et sa durabilité.