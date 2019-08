L'écran connecté Nest Hub Max sera commercialisé le 9 septembre

Un représentant de Google a confirmé à CNET cette semaine que le premier produit de la gamme Google Nest (le Google Nest Hub Max) arrivera en magasin le 9 septembre.

Il y a quelques mois, Google a donné un nouveau nom à ses appareils connectés pour la maison, Home est devenu Nest (l'entreprise Nest avait été rachetée par Google en 2014). Le premier produit à être commercialisé sous cette nouvelle marque combinée sera le Google Nest Hub Max, un écran connecté dont la date de sortie vient d'être confirmée.

En terme de capacités logicielles, cet appareil pourra faire tout ce que fait actuellement le Nest Hub standard. Mais c'est du côté matériel que l'appareil bénéficie de nouveaux ajouts. En comparaison avec le Nest Hub plus compact, le nouveau modèle comprend un affichage digital plus large, de 10 pouces, d'enceintes plus puissantes et d'une Nest Cam, une caméra avant intégrée.

Cette Nest Cam sera l'outil de surveillance de votre maison en votre absence, et pourra réaliser plusieurs manipulations grâce à la commande gestuelle. De plus, elle sera dotée de la reconnaissance faciale et ainsi proposer une expérience personnalisée à chaque utilisateur du foyer.

Le Google Nest Hub Max sera en vente à partir du 9 septembre au prix de 229$, pour l'instant aux Etats-Unis, en Angleterre et en Australie.



AFP