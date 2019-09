L'écran connecté Nest Hub Max de Google est officiellement en vente

Le tout dernier écran connecté domestique de Google, et le plus large à ce jour, est commercialisé depuis ce lundi 9 septembre aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Australie.

En mai dernier, la firme de Moutain View avait annoncé que tous les produits de sa gamme de produits Home allaient désormais être rebaptisés Nest. Google en avait aussi profité pour présenter le premier appareil issu de cette gamme, le Nest Hub Max.

En terme de capacités logicielles, cet appareil peut faire tout ce que fait déjà le Nest Hub standard. Mais c'est du côté matériel que l'appareil bénéficie de nouveaux ajouts. En comparaison avec le Nest Hub plus compact, le nouveau modèle comprend un affichage digital plus large, de 10 pouces, d'enceintes plus puissantes et d'une Nest Cam, une caméra avant intégrée.

Il peut faire office de cadre photo digital, d'outil de surveillance de son domicile (grâce à sa caméra capable de diffuser en direct ce qui se passe au domicile sur son smartphone), d'assistant vocal et de télécommande pour les appareils connectés de la maison. A noter que son haut-parleur arrière permet aussi de diffuser de la musique en stéréo.

En plus d'être l'outil de surveillance de votre maison en votre absence, la Nest Cam peut réaliser plusieurs manipulations grâce à la commande gestuelle. De plus, elle est dotée de la reconnaissance faciale pour proposer une expérience personnalisée à chaque utilisateur du foyer.

Le Nest Hub Max est donc officiellement en vente, au prix de 229$ aux Etats-Unis et 219£ au Royaume-Uni. Aucune date de sortie n'a encore été évoquée pour la Belgique.