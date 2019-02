L'Australie veut restreindre le pouvoir de Google et Facebook

Le patron de l'autorité australienne de la concurrence a préconisé d'imposer des régulations restrictives aux mastodontes technologiques comme Google et Facebook pour protéger l'avenir du journalisme indépendant.

Rod Sims, président de la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (CACC), a fait remarquer que les médias d'information traditionnels avaient été dévastés par la puissance de feu de ces géants.

Le nombre de journalistes travaillant pour les journaux australiens a chuté de 20% entre 2014 et 2017, en même temps que les revenus publicitaires de la presse écrite reculaient. Parallèlement, Google et Facebook ont ensemble capté près de 70% des revenus publicitaires en ligne, dit M. Sims dans un discours qu'il doit prononcer devant l'Institut international de Communications de Sydney.

"Ce déplacement des revenus publicitaires, vers internet et vers des plateformes numériques, a réduit la capacité des médias à financer l'information et le journalisme", a-t-il déclaré. "Nous ne pouvons tout simplement pas laisser la production de l'information et du journalisme aux forces du marché".