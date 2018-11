La console de Nintendo, qui s’est écoulé à plus de 20 millions d’unités en un an et demi, ne propose actuellement que deux services de vidéo, à savoir Hulu, uniquement disponible aux États-Unis et Niconico, disponible au Japon. Mais ce jeudi 8 novembre, la plateforme vidéo de Google pourrait bien être la troisième à venir s’installer sur la semi-portable du groupe nippon.

L’arrivée de YouTube sur la Nintendo Switch serait imminente - © Tous droits réservés

Évidemment, les joueurs possèdent pour la plupart un ordinateur et un smartphone et profitent déjà de YouTube sur d’autres écrans. Mais pour les plus petits, cela ferait de la Switch la console tout-en-un, avec des jeux et du contenu vidéo à foison. Et à l’approche des fêtes, et des prochaines grosses sorties du groupe (Pokémon Let’s Go et Super Smash Bros. Ultimate), cela pourrait être un argument pour convaincre les parents.