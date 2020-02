L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat des frères Lumière passe à la 4K

[4k, 60 fps] Arrival of a Train at La Ciotat (The Lumière Brothers, 1896) - 05/02/2020 Upscaled and resounded version of a classic B&W movie: Arrival of a Train at La Ciotat, The Lumière Brothers, 1896 Source used to upscale: https://youtu.be/MT-70ni4Ddo Algorithms that were used: ››› To upscale to 4k – Gigapixel AI – Topaz Labs ››› To add FPS – Dain, https://sites.google.com/view/wenbobao/dain Update: Colorized by DeOldify Neural Network version of this video: https://youtu.be/EqbOhqXHL7E _____ Подписывайтесь на мой канал в телеграме: https://tele.gg/denissexy