L’arrivée d’un nouveau boîtier Apple TV se confirme pour 2021

Selon les analystes de Nikkei, 2021 verra bien l’arrivée d’une nouvelle version de l’Apple TV. Un boîtier télé qui n’a plus été mis à jour depuis trois ans.

En effet, depuis septembre 2017, date à laquelle Apple a commercialisé la cinquième version de son boîtier (qui prend désormais en charge la 4K), le produit était absent des Keynotes de l’entreprise.

Alors que certains s’attendaient à une nouvelle version pour cette année, il faudra sans doute attendre 2021 pour découvrir ce que nous réserve la marque à la pomme. Il est vrai qu’avec l’arrivée de services comme Apple Arcade, Apple TV+ et récemment Apple Fitness+, le boîtier se révèle encore plus indispensable qu’auparavant pour les fans de la marque.

D’après les premières rumeurs, le boîtier pourrait embarquer une puce A12X Bionic, voire selon certaines sources, une puce A14, comme celle présente dans la gamme iPhone 12. L’appareil, nom de code “T1125”, pourrait également inclure une puce U1 (Ultra Wideband), et proposer un stockage plus important.

Mais au-delà de la puissance de l’appareil (afin de faire tourner au mieux certains jeux Apple Arcade), les yeux seront principalement tournés vers la télécommande, qu’Apple se doit de repenser. En effet, l’actuelle “Siri Remote” est sans aucun doute le produit le plus mal conçu de la firme de Cupertino depuis de nombreuses années. Avec son design en verre et son look minimaliste qui ne permet pas de reconnaître facilement son orientation, elle aura énervé beaucoup d’utilisateurs. Et Apple en a conscience.

Quoiqu’il en soit, il faudra attendre le mois de mars, au plus tôt, pour découvrir la nouvelle Keynote de l’entreprise. Et savoir si l’Apple TV fera partie de ce line up.