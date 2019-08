L'application YouTube de la Nintendo 3DS vit ses derniers jours

La console portable de Nintendo dira au revoir à la plateforme vidéo de Google le 3 septembre.

Dans une semaine, l'application YouTube disponible sur les Nintendo 3DS, 2DS, 3DS XL et New 3DS cessera de fonctionner. L'application, qui n'était en réalité qu'une version légèrement améliorée du site web mobile de YouTube, disparaîtra également du Nintendo eShop et ne pourra donc plus être téléchargée.

Il faut dire que Google a peu mis à jour cette version de l'application. Résultat, les problèmes techniques étaient nombreux (messages d'erreur, crashs, etc). De plus, l'application ne prenait pas en charge les deux écrans de la console. Écrans qui, sur les portables de Nintendo, n'ont jamais été d'une grande qualité.

La version Wii U, ainsi que la version Switch de l'application YouTube resteront actives. Quant aux utilisateurs des 3DS, 2DS, 3DS XL et New 3DS, ils pourront toujours passer par le navigateur web de la console.