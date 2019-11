L'application TikTok aurait été téléchargée plus de 1,5 milliard de fois

Le réseau social, qui connaît un énorme succès auprès des jeunes, a vu son nombre de téléchargements augmenter de 6% par rapport à l'année dernière.

Selon la firme Sensor Tower, TikTok aurait été téléchargé 614 millions de fois rien qu'en 2019. Depuis son lacement en 2016, l'application a donc été téléchargée plus de 1,5 milliard de fois, aussi bien sur iOS qu’Android.

Dans le classement des applications les plus téléchargées, TikTok serait, toujours selon les analyses de Sensor Tower, en troisième position, et plutôt bien entouré par son concurrent principal, à savoir le groupe Facebook. Ainsi, on retrouve WhatsApp, Facebook Messenger, Facebook et Instagram en première, deuxième, quatrième et cinquième position, respectivement.