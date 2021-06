L’application Petit BamBou lance des séances de méditation pour les enfants

Le programme, disponible dès aujourd’hui, s'articule autour de 12 séances , relatant un voyage par une histoire animée (en vidéo) et un exercice de méditation sous la forme d'une aventure (séance audio). Ces histoires ludiques et accessibles que les enfants découvrent avec leurs parents proposent des exercices d'initiation progressive à la méditation . Elles sont adaptées à leur âge, brèves (entre 4 et 7 minutes), avec des termes bien choisis et des animations pédagogiques ou amusantes, explique l’entreprise. Chaque récit interprété en dessin animé est également accompagné d'un message de sagesse.

La méditation s’invite à l’école en Belgique

Chez nous, des enseignants et des établissements sont déjà ouverts à des programmes de méditation en classe. L'épouse de Steven Laureys (professeur neurologue qui dirige le centre du cerveau au CHU de Liège et l'unité de recherches GIGA Consciousness et Coma Science Group de l'Université de Liège), Vanessa Charland, psychologue et enseignante de pleine conscience pour de jeunes enfants à Liège, a remarqué un effet positif dès la première séance : " Les enfants sont plus attentifs en classe et parviennent à mieux gérer leurs émotions et leurs relations avec les autres écoliers. Ils sont plus calmes et le restent plus longtemps. Au début, certains étaient timides, d'autres moqueurs, mais dès la 2e séance, tous se sont sentis à l'aise. "

Quelques conseils pour bien débuter

Les experts de Petit BamBou dispensent quelques conseils simples pour essayer la méditation avec de jeunes enfants :