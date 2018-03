MyFitnessPal est une application de suivi de calories dotée d'une grande base de données alimentaire (plus de 4 millions d'aliments selon les développeurs), ce qui en fait l'une des applications les plus téléchargées et les mieux notées dans ce domaine. Mais cette nuit, son propriétaire Under Armour a envoyé un mail aux utilisateurs, leur signalant un vol important de données.

L'entreprise Under Armour, spécialisée dans les vêtements de sport, a annoncé cette nuit avoir été victime d'un piratage informatique via l'application MyFitnessPal, rachetée en 2015 pour 475 millions de dollars. 150 millions de comptes auraient été touchés.

L'application MyFitnessPal victime d'un piratage, 150 millions de comptes sont concernés - © Tous droits réservés

La faille a été découverte la semaine dernière et aurait eu lieu en février. Immédiatement après l'annonce, les parts de l'entreprise perdaient 4%. "Quatre jours après avoir découvert le problème, l'entreprise a commencé à prévenir la communauté MyFitnessPal par e-mail et via la messagerie intégrée à l'application. Ce message contient des recommandations pour les utilisateurs de MyFitnessPal concernant les mesures de sécurité qu'ils peuvent prendre pour protéger leurs informations. L'entreprise demandera aux utilisateurs de MyFitnessPal de changer leurs mots de passe et les invite à le faire immédiatement", a déclaré Under Armour dans un communiqué publié sur le site The Verge.

Si vous êtes inscrits à MyFitnessPal, changez immédiatement votre mot de passe, et soyez à l'affût de toute activité suspecte sur votre compte ainsi que sur toutes les applications connectées à MyFitnessPal (notamment Facebook). Vous trouverez plus d'informations dans le mail envoyé par Under Armour. Quant à l'entreprise, elle déclare "travailler avec des entreprises de sécurité des données de premier plan pour l'aider dans son enquête, en coordination avec les autorités".

Enfin, selon le site Engadget, cette fuite ne concernerait pas les autres applications de fitness d'Under Armour, à savoir Map My Run, Map My Fitness ou Record. Bien qu'il est conseillé de modifier malgré tout votre mot de passe si vous les utilisez.