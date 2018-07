L’application Films & TV de Microsoft pourrait se décliner sur Android et iOS

Les smartphones Windows n’étant plus vraiment d’actualité, Microsoft n’a pas d’autres choix que d’adapter ses applications pour d’autres plates-formes que la sienne. Ainsi, on a vu l’arrivée du navigateur Edge et du Launcher sur iOS et Android. Et prochainement, c’est l’application « Films & TV » qui pourrait s’y ajouter.

Comme son nom l’indique, Films & Tv est la boutique de Microsoft dédiée aux… films et aux séries télé. Soit un store de plus qui aura bien du mal à exister face aux mastodontes d’Apple, Amazon, Google voire Netflix. Jusqu’à présent, l’application était disponible sur Xbox, Windows 10 Mobile et les PC Windows 10.

Selon le site Windows Central, l’application n’est pas à attendre avant quelques mois. Mais à terme, elle permettra aux clients de cette boutique de profiter de leur contenu acheté sur n’importe quel smartphone. D’autant plus que Microsoft rejoindrait le programme Movies Anywhere, qui offre le choix de regarder un film sur n’importe quelle plate-forme (là aussi, les choix sont iTunes, Google et Amazon).

Seule question en suspend à l’heure actuelle : sera-t-il possible pour les clients de la boutique de Microsoft d’acheter du nouveau contenu via l’application iOS et Android, sachant que les deux systèmes d’opérations se réserve 30% de chaque somme dépensée ? Rien n’est moins sur.