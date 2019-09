L'application en réalité augmentée Ikea Place gère désormais des pièces entières

Lancée en 2017, l'application en réalité augmentée du géant suédois de l'ameublement gagne quelques nouvelles fonctionnalités.

En juin 2017, lors de la conférence WWDC d’Apple, le constructeur avait dévoilé ARKit, sa plate-forme de réalité augmentée, intégrée au sein d’iOS 11. Ikea s’est très vite jeté sur l’occasion, en annonçant une version virtuelle de son catalogue. Grâce à ARKit et l'application Ikea Place, le géant suédois offrait aux utilisateurs la possibilité de choisir un produit, et de le placer dans leur salon, le tout avec la bonne lumière, les bonnes ombres, les bonnes textures et les bonnes proportions.

Deux ans plus tard, l'application évolue, et permet désormais de meubler des pièces entières. Auparavant, il était uniquement possible de placer un objet à la fois. Avec la nouvelle version (4.1.0), l'utilisateur peut placer plusieurs meubles et accessoires à la fois et ainsi se faire une meilleure idée du nouveau look de la pièce.

Ikea Place propose également un mode baptisé "Room Sets", qui permet de meubler une pièce entière selon les inspirations de la marque. Enfin, un mode "Visual Search" vous permet de scanner vos propres objets et de trouver des alternatives dans le catalogue (scannez votre meuble télé et l'application vous proposera une sélection de nouveaux meubles télé, par exemple).

La mise à jour est déjà disponible dans l'App Store. La version Android devrait arriver prochainement.