Chaque jour, plus de 3,6 millions d'hommes se connectent à Grindr pour y rencontrer d'autres hommes. À la manière de Tinder, il est possible de remplir son profil avec des photos et plus ou moins d'informations. Au-delà de l'âge, de la ville ou des mensurations, chaque utilisateur peut indiquer s'il le souhaite son statut HIV ainsi que la date de son dernier dépistage.

La plus célèbre des applications de rencontre pour hommes homosexuels ou bisexuels est pointée du doigt par un article de Buzzfeed et une association norvégienne, SINTEF. On y apprend que l'application partageait les statuts HIV des utilisateurs avec d'autres entreprises.

L'application de rencontre gay Grindr accusée de partager le statut HIV de ses utilisateurs - © Tous droits réservés

Pour autant, Grindr semble oublier qu'un statut HIV est une information bien plus sensible qu'une adresse mail. Et en multipliant le nombre d'entreprises ayant accès à ces données, cela multiplie fortement les risques de piratage. Du côté de l'association des droits numériques Electric Frontière Foundation, la réponse de Grindr a été jugée décevante, et alors que le scandale Cambridge Analytica continue de ternir l'image de Facebook, Grindr n'a pas eu d'autre choix que de mettre un terme au partage d'informations avec Apptimize et Localytics.

Scott Chen, "Chief Technology Officer" sur l'application, a par ailleurs déclaré sur Tumblr : "En tant qu'entreprise au service de la communauté LGBTQ, nous comprenons à quel point la révélation d'un statut HIV peut être un sujet sensible. Notre but a toujours été de promouvoir la santé et la sécurité de nos utilisateurs", tout en rappelant que les deux entreprises étaient soumises à des clauses de confidentialité strictes. "Grindr n'a jamais vendu et ne vendra jamais d'informations personnelles identifiables - en particulier les données relatives au statut HIV ou à la dernière date de test - à des tierces parties ou à des annonceurs".