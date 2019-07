L'application Coyote est compatible avec le CarPlay d'Apple

La compatibilité avec l’OS embarqué d’Apple était prévue pour l’été dernier, afin accompagner la sortie d’iOS 12.

Si vous possédez une voiture dotée du CarPlay d’Apple, vous pourrez désormais profiter de l’application Coyote directement sur l’écran du véhicule.

Coyote rejoint d’autres applications de navigation qui sont également passées sur CarPlay, comme Google Maps et Waze. Apple n’autorisait pas ce type d’applications sur CarPlay avant iOS 12, mais depuis un an, c’est désormais possible.

Pour profiter de Coyote sur CarPlay, il faudra souscrire à l’abonnement " Extend " à 9,99 euros par mois. La simple formule Coyote à 5,99 euros par mois ne propose pas le CarPlay. L’abonnement " Extend " propose également une compatibilité avec " Mirrorlink ", une version Androïde du CarPlay d’Apple.