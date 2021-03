L'Apple Watch toujours plus puissante sur le marché des montres connectées

Le marché de la montre connectée n’a progressé que de 1,5% en 2020, la faute à la pandémie de coronavirus et au confinement, selon le cabinet Counterpoint.

Dans ce contexte délicat, Apple tire largement son épingle du jeu et augmente encore son avance sur la concurrence.

Il s’est vendu environ 85 millions de montres connectées dans le monde en 2020, dont 40% d’Apple Watch, soit 33,9 millions d’exemplaires. Un an auparavant, Apple n’avait écoulé "que" 28,4 millions de montres. Alors que le marché n’a finalement progressé que de 1,5%, les ventes d’Apple Watch ont quant à elles augmenté de 19%.

Apple détient donc désormais 40% de parts de marché, loin devant Samsung (10%), Huawei (8%) et Fitbit (7%). A noter que ce succès de l’Apple Watch tire également les prix vers le haut. La tendance en 2020 a ainsi été à la hausse du prix de vente moyen des montres connectées, avec des segments premium à plus de 300 dollars, qui affichent une progression de 8 points, passant de 36% à 44% de parts de marché en un an.