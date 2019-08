La dernière bêta de watchOS 6, qui sera proposée dans sa version finale le mois prochain, dévoile les futurs plans d'Apple concernant l'Apple Watch. Si une nouvelle version de la montre est évidemment à attendre, on découvre grâce au blog iHelp BR qu'une finition en céramique ainsi qu'en titane seraient prévues.

L'Apple Watch Series 5 pourrait se décliner en version titane et céramique - © iHelp BR

Le modèle en céramique, matière déjà utilisée sur l'Apple Watch Series 2 et 3 (mais pas l'actuelle Series 4, étrangement) serait disponible en format 40 mm et 44 mm. Même chose pour la version titane, actuellement utilisée par la firme de Cupertino sur la carte de crédit Apple Card.

On devrait en savoir plus le 10 septembre prochain, date à laquelle Apple devrait présenter ses nouveaux iPhone, Apple Watch et iPad.