L’Apple Watch pourrait surveiller votre niveau d’hydratation

Après le taux d’alcoolémie et le taux de glycémie, la montre connectée d’Apple pourrait bien s’intéresser à votre niveau d’hydratation.

En effet, selon un nouveau brevet, la firme de Cupertino souhaite améliorer le suivi de l’hydratation, sans faire appel à de larges électrodes qualifiées " d’invasives " par l’entreprise. Pour y parvenir, Apple se tournerait bien vers des électrodes, mais plus petits, et directement intégrés au boîtier au bracelet de la montre.

Cela permettrait d’estimer " la concentration d'électrolytes dans la transpiration, qui à son tour représentera le niveau d'hydratation de l'utilisateur. "

Par exemple, un niveau élevé de conductance électrique de la transpiration peut indiquer une forte concentration d'électrolytes et un faible niveau d'hydratation. À l’inverse, un faible niveau de conductance électrique de la transpiration peut indiquer une faible concentration d'électrolytes et un niveau élevé d'hydratation.

Toujours selon le brevet, Apple est confiant sur l’efficacité de son système, qui lui permettrait de suivre l’hydratation de l’utilisateur et de lui rappeler de boire, notamment lors d’exercices. " L'hydratation peut altérer les performances et est associée à plusieurs conséquences délétères sur la santé, notamment les coups de chaleur. La surconsommation peut entraîner une hyponatrémie, de la fatigue, de la confusion, un coma et même la mort", rappelle la marque à la pomme.