L'Apple iPhone 11 VS. la concurrence

Le 10 septembre, Apple a présenté son nouveau smartphone phare, l’iPhone 11.

Que vaut l’appareil par rapport aux autres leaders du secteur ? Voici une comparaison de sa configuration la plus performante, l’iPhone 11 Pro Max, face à l’offre de Samsung, Huawei et Google.

Écran

L’iPhone 11 Pro Max arbore le plus large écran de la nouvelle série d’appareils (6,5 pouces, comme celui de l’iPhone XS Max sorti l’an dernier). Cette taille se situe dans la fourchette moyenne des appareils de ce type. Le Samsung Galaxy Note 10 + et le Galaxy S10 + disposent respectivement d’écrans de 6,8 pouces et de 6,4 pouces, tandis que l’écran du Huawei P30 Pro mesure 6,47 pouces.

Processeur

Le 11 Pro Max est logiquement doté du processeur Apple A13 Bionic Chip, comparable au Qualcomm Snapdragon 855 (qui équipe les principaux appareils Samsung) et au processeur à huit cœurs Kirin 980 qui donne toute sa puissance au Huawei P30 Pro.

Caméras

Pour la première fois, Apple dispose d’un système à triple caméras intégré à l’arrière de l’iPhone -- un élément déjà présent chez les concurrents. En réalité, le Galaxy Note + et le P30 Pro (ainsi que la version 5G du S10 +) disposent même de quatre capteurs à l’arrière (une caméra à profondeur de champ s’ajoute au grand angle, à l’ultra grand-angle et au capteur télézoom). Cette nouveauté optimise tout de même les capacités photographiques de cet iPhone par rapport à celles du modèle XS Max.

Batterie

Apple affirme que le 11 Max Pro dispose d’une autonomie supérieure de 5 heures à celle de l’XS Max (qui est de 10 heures à usage normal). Les Galaxy Note + et P30 Pro disposent des batteries les plus puissantes du marché (4200mAh).

Connectivité

Si la connectivité 5G gagne du terrain, l’iPhone ne la recevra pas avant 2020 (au plus tôt). Les modèles phares de Samsung existent déjà en version compatible 5G. Huawei n’en dispose pas encore.

Les modèles phares de Samsung et de Huawei ont été lancés cette année. Celui de Google, le prochain Pixel, sortira cet automne et pourrait bien faire de l’ombre à Apple.

La version dotée de 64 Go de l’iPhone 11 Pro Max coûtera 1.259€, tandis que la version à 512 Go sera vendue au prix de 1.659€.