L'Apple Card supporterait mal les portefeuilles en cuir

La carte de crédit d'Apple est désormais disponible aux États-Unis. Mais sa structure en titane demande plus d'attention qu'une carte bancaire classique.

C'est un document un peu surréaliste qu'Apple a publié sur son site web. Sur une page intitulée "Comment nettoyer votre Apple Card", la marque à la pomme détaille les règles à suivre afin de garder une carte bien blanche et sans griffes.

On apprend ainsi que le revêtement peut être endommagé s'il entre en contact avec des surfaces et matériaux durs. Que certaines matières, comme le cuir ou le denim peuvent décolorer la carte de façon permanente. Ou qu'il est conseillé de ne pas placer la carte d'Apple sur une autre carte bancaire ou à proximité d'un trousseau de clés. Enfin, Apple recommande de conserver la carte de crédit dans un étui propre et unique à l'Apple Card.

Ces règles/conseils surréalistes (il ne s'agit après tout que d'une simple carte de crédit, aussi jolie soit-elle) sont à retrouver sur cette page ou ci-dessous en français.

"À propos de la carte Apple en titane

La carte Apple Card en titane est gravée au laser avec le nom du titulaire de la carte et le logo Apple. Une finition blanche est obtenue grâce à un processus de revêtement multicouche ajouté au matériau de base en titane. Si votre Apple Card Titanium entre en contact avec des surfaces ou des matériaux durs, il est possible que le revêtement soit endommagé.

Comment nettoyer votre carte Apple en titane

Si votre carte Apple Titanium entre en contact avec des contaminants susceptibles de causer des taches, procédez comme suit pour nettoyer votre carte:

• Essuyez délicatement avec un chiffon en microfibre doux, légèrement humide et légèrement humide.

• Humidifiez un chiffon doux en microfibre avec de l'alcool isopropylique et essuyez délicatement la carte.

• N'utilisez pas de nettoyants pour vitres ou ménagers, d'air comprimé, d'aérosols, de solvants, d'ammoniac ou d'abrasifs pour nettoyer votre Apple Card Titanium.

• Certains tissus, comme le cuir et le denim, peuvent provoquer une décoloration permanente qui ne sera pas éliminée.

Comment stocker et transporter votre carte Apple en titane en toute sécurité

• Rangez votre Apple Card Titanium dans un portefeuille, une poche ou un sac en tissu doux.

• Placez votre carte dans un emplacement de votre portefeuille ou de votre porte-monnaie sans toucher une autre carte de crédit. Si deux cartes de crédit sont placées dans le même emplacement, votre carte pourrait être rayée.

• Ne placez pas et n'entreposez pas votre carte Apple Card en titane à proximité d'aimants. Si votre carte est placée près d'un loquet magnétique sur un sac à main ou un sac, la bande magnétique peut être démagnétisée.

• Ne placez pas votre Apple Card Titanium dans une poche ou un sac contenant de la monnaie, des clés ou tout autre objet potentiellement abrasif."