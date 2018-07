L’App Store d’Apple fête ses 10 ans. Découvrez les applications les plus téléchargées

À l’occasion des 10 ans de la boutique d’applications d’Apple, App Annie dévoile les applications les plus téléchargées de tous les temps.

L’App Store d’Apple, c’est plus de deux millions d’applications, 170 milliards de téléchargements et plus de 130 milliards de dollars dépensés depuis juillet 2010. Des chiffres qui donnent le tournis et qui ont donné à la société d’analyse App Annie une idée toute simple : classer les applications les plus téléchargées de tous les temps en deux catégories. À savoir les jeux, et les applications " classiques ". Voici les résultats.

Jeux

Sans surprise, Candy Crush Saga se classe premier du classement des jeux mobile, suivi par Subway Surfers et Fruit Ninja. Du côté des jeux ayant le plus rapporté (notamment grâce aux achats intégrés), c’est le jeu finlandais Clash of Clans qui occupe la première marche du podium, devant Candy Crush Saga et Monster Strike.