L'App Store d'Apple a rapporté 386 millions de dollars en un seul jour

Les services d'Apple ont la forme et Apple le fait savoir.

On le sait, Apple mise désormais plus sur ses services (App Store, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud, etc) que sur les ventes des iPhone. Et à en croire les derniers chiffres communiqués par l'entreprise, il s'agit d'une excellente décision.

2019 a été une année historique pour les services d’Apple.

"Nous avons lancé de nouvelles expériences, avec des exigences élevées en matière de sécurité et de vie privée des utilisateurs", a déclaré Eddy Cue, Senior Vice President of Internet Software and Services d’Apple. "Nous entamons cette nouvelle décennie avec de belles perspectives et plein de gratitude à l’égard de nos clients, qui ont accueilli tous nos services avec beaucoup d’enthousiasme. Nous souhaitons ainsi continuer de mettre en avant le travail des plus grands artistes, scénaristes, journalistes et développeurs à travers le monde."

Présent dans 155 pays, l'App Store continue d'être une incroyable machine à sous, à la fois pour Apple et pour les développeurs. La boutique, visitée plus d'un demi-milliard de fois par semaine, a rapporté plus de 155 milliards de dollarsaux développeurs, dont un quart sur la seule année passée.

L’App Store a également enregistré 1,42 milliard de dollars de ventes entre le 24 et le 31 décembre, soit une progression de 16 % par rapport à l’an dernier, et 386 millions de dollars sur la seule journée du 1er janvier 2020, un chiffre en hausse de 20 % par rapport à 2019 et qui marque un nouveau record de ventes sur une journée.

Malheureusement, Apple ne communique pas vraiment sur les autres services. La marque à la pomme se contente de rappeler qu'Apple Music est disponible dans 115 pays et offre plus de 60 millions de titres. Même chose pour Apple News, qui compte plus de 100 millions d’utilisateurs actifs mensuelsaux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada.

Quant à Apple Arcade,l'application Apple TV, Apple Podcasts, Apple Pay, Apple Card, iCloud et le service de streaming vidéo Apple TV+, la firme de Cupertino souligne les qualités de ses produits, mais n'offre pas de détails ou de chiffres.