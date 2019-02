L'analyste Ming-Chi Kuo prédit une année riche en nouveautés pour Apple

2018 aura été une année relativement calme du côté d'Apple. Les nouveaux iPhone n'ont surpris personne, les AirPods 2 et le tapis de recharge AirPower étaient aux abonnés absents, et seul le nouvel iPad Pro semble avoir séduit la presse spécialisée. Mais tout cela pourrait bien changer en 2019.

C'est en tout cas ce qu'annonce Ming-Chi Kuo, le célèbre analyste, spécialisé dans les rumeurs concernant la marque à la pomme. L'homme voit souvent juste (très souvent, même), c'est pourquoi ses prédictions sont très attendues et scrutées. À quelques semaines de la première Keynote de l'année, qui se tiendra le 25 mars prochain, voici ce que la firme de Cupertino pourrait dévoiler dans le courant de l'année.

iPhone

Pas de changements majeurs du côté des iPhone. Apple proposera les trois mêmes tailles d'écran qu'en ce moment, soit 5,8 pouces; 6,1 pouces et 6,8 pouces, qui correspondent actuellement à l'iPhone Xs, l'iPhone XR et l'iPhone Xs Max. Les trois nouveaux modèles garderont leur port Lightning (l'USB-C sur les iPhone n'est donc pas prévu avant 2020) et offriront une recharge bilatérale. Il sera donc possible de recharger un autre appareil (des AirPods ?) en le posant simplement sur le dos de l'iPhone compatible.

Parmi les autres nouveautés, on retrouvera un module Face ID plus puissant, des batteries plus importantes, une meilleure connectivité qui améliorera notamment la navigation GPS et le positionnement en intérieur et un dos en verre "glacé". Enfin, un modèle (sans doute le futur Xs Max) proposera trois capteurs photo à l'arrière.

iPad

De nouveaux iPad Pro seraient en préparation. Ming-Chi Kuo annonce deux nouveaux iPad Pro, disposant de processeurs améliorés. La version 12,9 pouces serait cette fois accompagnée d'un modèle 10,2 pouces (au lieu de l'actuelle version 9,7 pouces). Comme déjà annoncé, l'iPad Mini serait également de la partie, avec un nouveau processeur, mais un look similaire aux autres modèles de la gamme.

Mac

Malgré les apparences, Apple n'oublie pas le Mac. 2019 devrait à priori être une grande année pour les ordinateurs de la firme de Cupertino. Sont attendus cette année :

Un nouveau MacBook Pro, avec un tout nouveau look, et un écran dont la taille se situerait entre 16 et 16,5 pouces.

Un nouveau Mac Pro "modulaire", avec des composants faciles à mettre à jour.

Un nouveau MacBook Pro 13 pouces, pouvant grimper jusqu'à 32 Gb de RAM (contre 16 Gb actuellement)

Un tout nouvel écran 6K3K de 31,6 pouces, soit 6144 x 3072 pixels, avec une résolution de 221 ppi, et un éclairage par Mini-LED.

Et le reste

Car ce n'est pas fini. Apple pourrait également proposer une version céramique de l'Apple Watch Series 4. Quant à la fonction ECG (électrocardiogramme), disponible uniquement aux USA pour l'instant, elle pourrait débarquer dans d'autres pays.

Concernant les AirPods 2, rien de nouveau à l'horizon. Ils pourront être rechargés sans fil grâce au nouveau boitier maintes fois annoncé et le son tout comme le Bluetooth seront améliorés.

Enfin, le tapis de recharge AirPower serait bien disponible dans la première moitié de l'année, soit dans les 4 mois qui arrivent.

La keynote du 25 mars sera l'occasion de confirmer une partie de ces annonces.