L’Analogue Pocket, la Game Boy de luxe, sera bientôt en vente

Analogue, une entreprise spécialisée dans les consoles permettant de rejouer à des classiques grâce aux cartouches d’origine ouvrira les précommandes de la pocket ce mardi 14 décembre.

Des jeux Game Boy, et bien plus

Disponible en noir et en blanc, la Pocket est une console portable au look emprunté à la Game Boy de Nintendo. Avec, cependant, un design plus moderne. Celle-ci permet de redécouvrir les jeux de l’époque directement via les cartouches d’origine. Il ne s’agit donc pas d’émulation, mais bien d’une nouvelle façon de (re)découvrir le catalogue Game Boy.

La console peut également lire les cartouches Game Boy Color et Game Boy Advance, ce qui ouvre les portes à plus de 2780 jeux compatibles. De plus, un adaptateur, vendu séparément, permet de lire des cartouches Game Gear, Neo Geo Pocket Color et Atari Lynx.