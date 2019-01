C’est un tribunal de Munich qui a donné raison à la Verbraucherzentrale NRW, une association de consommateurs, qui voyait d’un très mauvais œil ces boutons proposés par le géant de l'e-commerce. Concrètement, les boutons Amazon Dash, lancés en 2015 aux États-Unis et depuis lors disponible dans plusieurs pays (dont la Belgique) sont des petits boîtiers en plastiques connectés en Wi-Fi et liés à une marque. Il existe par exemple des boutons Ariel, Signal ou Febreze et après une simple configuration (notamment sur la quantité désirée), une pression sur ces boutons permet de commander une nouvelle salve de produits. Cela permet de commander facilement des croquettes pour chat, du café ou encore des lames de rasoir sans sortir de chez soi.

L'Allemagne interdit les boutons "Dash" d'Amazon - © Amazon

Mais pour l’association de consommateurs allemande, les conditions d’utilisation liées aux boutons Amazon Dash manquent de transparences. L’entreprise se réserve notamment le droit d’augmenter les prix ou livrer un autre produit de la même gamme sans avertir le consommateur. De plus, l'association juge que les boutons devraient indiquer si une commande payante a bien été prise en compte après une pression.

Wolfgang Schuldzinski, à la tête de la Verbraucherzentrale NRW, a déclaré "être toujours ouvert à l'innovation. Mais si l’innovation désavantage les consommateurs et complique la comparaison des prix, nous employons tous les moyens pour y mettre fin, comme dans le cas présent." Du côté d’Amazon, on annonce que l’entreprise fera appel : "Cette décision ne contre pas uniquement l’innovation, elle empêche également les clients de choisir eux-mêmes en toute connaissance de cause si un service tel que les boutons Dash est un moyen pratique de faire leurs achats. Nous sommes convaincus que le bouton Dash et l'application correspondante sont conformes à la législation allemande. Par conséquent, nous allons faire appel."