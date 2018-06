L’addiction aux jeux vidéo est désormais reconnue comme une maladie par l’OMS

L’Organisation mondiale de la Santé considère que l’addiction aux jeux vidéo est une maladie, au même titre que d’autres addictions, comme le tabac ou l’alcool.

Shekhar Saxena, le directeur de la santé mentale et abus de substances psychoactives au sein de l’OMS, a déclaré avoir reçu des preuves et une recommandation de spécialistes qui se sont penchés sur la question. " Une petite part de personnes ont des troubles liés aux jeux, environ 2 à 3%, selon une estimation large que la classification comme maladie devrait préciser. Et ce sont surtout les jeux électroniques qui sont ciblés. "

Selon l’OMS, cette pathologie est surtout observée dans des activités excessives avec " récompense financière ou non, notamment les jeux vidéo ou en ligne ".

" Les conclusions de publications scientifiques, les besoins ainsi que les demandes de traitements dans de nombreuses régions du monde, et les recommandations de notre groupe de scientifiques nous ont poussés à accepter que les troubles liés au 'gaming' soient ajoutés à la classification internationale des maladies (CIM-11). Laissez-moi vous rappeler que les addictions liées aux paris font déjà partie de la CIM-10. Les troubles causés par l'addiction aux jeux vidéo ont été ajoutés " a également détaillé Shekhar Saxena.

La mesure devrait entrer en vigueur en 2022.