L’abonnement tout-en-un Apple One se confirme

La marque à la pomme a récemment publié une bêta d’Apple Music pour Android. Et dans le code de cette nouvelle version, se cache une référence à une offre tout-en-un en préparation du côté de Cupertino.

En effet, un texte, placé dans le code en attente de l’officialisation de l’abonnement, confirme l’existence d’Apple One. L’offre, révélée le mois dernier par Bloomberg, regrouperait plusieurs services actuellement proposés par Apple. À savoir :

Apple TV+

Apple Music

Apple Arcade

Apple News+

iCloud

Selon le code de la bêta d’Apple Music sur Android, l’offre serait gérable sur un iPhone, un iPad, une Apple TV ou un Mac, mais pas directement sur Android.

Comme l’annonçait Bloomberg il y a quelques semaines, plusieurs formules seraient disponibles. La moins chère regrouperait Apple TV+ et Apple Music. Puis Apple Arcade. Puis Apple News+. Et enfin, l’offre la plus chère proposerait l’ensemble des services, dont le stockage iCloud.

D’autres nouveautés pourraient être ajoutées à cet abonnement, notamment “Seymour”, le nom de code de l’offre fitness en préparation chez Apple. Selon plusieurs rumeurs, l’entreprise californienne planche en effet sur un service de “sport à domicile”, avec des vidéos qui pourraient être visionnées sur Apple TV, iPhone, iPad ou Mac.

Toujours selon Bloomberg, l’abonnement Apple One serait avantageux pour les familles, puisque 6 membres d’une même famille pourraient bénéficier du même abonnement. Plus généralement, l’offre serait évidemment moins chère que l’ensemble des services payés séparément. “Si une famille s'abonne aujourd'hui à tous les principaux services d'Apple ainsi qu'au niveau de stockage iCloud le plus élevé, cela coûterait environ 45 dollars par mois. Un nouveau forfait pourrait vous faire perdre plus de 5 $”, explique Bloomberg.

Enfin, Apple pourrait combiner ses services avec de nouveaux appareils. Par exemple, l’achat d’une nouvelle Apple TV permettrait d’obtenir un an d’accès à Apple Arcade. Un peu comme Apple TV+, qui à son lancement, était offert pour une période d’un an à tous les clients qui craquaient pour un nouvel appareil de la marque.

Apple One ne devrait pas être officialisé avant octobre (donc pas ce mardi 15 lors de la keynote dediée à l’Apple Watch). Soit en même temps que l’annonce des nouveaux iPhone.