L'abonnement EA Access d'Electronic Arts sera disponible sur PlayStation 4 en juillet

L'éditeur annonçait en mai dernier que son service de jeu à volonté, déjà disponible sur Xbox, allait débarquer que la PS4 de Sony. On connaît désormais la date officielle de ce lancement.

Et c'est le 24 juillet que les joueurs sur PlayStation pourront profiter de ce nouvel abonnement. Si les prix européens n'ont pas encore été annoncés, on sait déjà que les abonnements coûteront 4,99 dollars par mois ou 29,99 dollars par an. Si EA s'aligne sur les prix européens pratiqués sur Xbox One, les abonnements devraient être proposés à 3,99 euros et 24,99 euros, pour un mois et pour un an, respectivement.

L'abonnement offre une sélection de jeux Electronic Arts (Battlefield 5, FIFA 19, A Way Out, Mass Effect Andromeda, Madden NFL 19, NHL 19, NBA Live 19, Star Wars: Battlefront 2, EA Sports UFC 3, Need For Speed Payback, Battlefield 1, Titanfall 2, etc), ainsi qu'une remise de 10% sur les microtransactions, les DLC et les jeux complets. EA Access permet également d'accéder à l'option "Play First Trials", qui propose de tester les nouveautés de l'éditeur dans une version démo de 10 heures.

À noter qu'un abonnement EA Access souscrit sur Xbox One ne sera pas valide sur PlayStation 4. Il faudra passer une deuxième fois à la caisse pour en profiter sur vos deux consoles.