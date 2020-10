L’abonnement Apple One est disponible

Comme prévu, l’abonnement Apple One, qui reprend chez nous Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et iCloud, est enfin disponible. L’offre, annoncée lors de la Keynote de septembre, permettra d’économiser quelques euros sur l’ensemble des services Apple.

Apple One regroupe 4 services d’Apple (6 aux États-Unis et dans une poignée de pays) :

Apple Music

Apple TV+

Apple Arcade

iCloud

Deux offres sont proposées, une première à 14,95 euros par mois pour une personne (et 50 Go de stockage iCloud), et une offre familiale à 19,95 euros par mois (et 200 Go de stockage iCloud). De quoi économiser 6 et 8 euros respectivement.

Aux États-Unis, deux autres produits sont proposés dans une offre premium à 29,95 dollars par mois, à savoir Apple News+ et Apple Fitness+.

Ce dernier service, annoncé en septembre, est une offre de fitness à domicile, fonctionnant avec une Apple Watch. L’idée est de suivre des cours en vidéo (marche, HIIT, course, danse, vélo, yoga, core training etc.), qui se synchronisent avec la montre connectée. Attendu pour la fin de l’année, Fitness+ ne sera disponible que dans quelques pays à son lancement(sans doute, car les cours sont donnés en anglais).

Évidemment, il est également possible de payer pour augmenter le stockage iCloud. Mais en Europe, la limite restera de 2 To, contre 4 To aux États-Unis et d’autres pays avec l’offre premium.

Pour vous abonner à Apple One, il suffit dans l’App Store, puis de cliquer sur votre avatar, puis sur abonnement. Ou bien dans les réglages, puis dans le sous-menu “compte”. Notez que l’offre est en cours de déploiement et qu’il est possible qu’elle n’apparaisse pas encore chez vous. Mais cela devrait être le cas dans les heures qui viennent.