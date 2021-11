L’abonnement Apple Fitness+ pourrait-il arriver en Belgique ?

À cette occasion, Apple a sous-titré les vidéos , dans lesquelles on retrouve un large panel de coachs sportifs, dans des disciplines aussi variées que la course à pied, le yoga, la danse ou encore le renforcement et le HIIT. Mais si les sous-titres sont disponibles en français et le service est accessible à nos voisins français, ce n’est pas le cas pour le néerlandais.

Qu’à cela ne tienne, face au succès du service, Apple pourrait tout simplement faire appel à d’autres coachs à l’international. Dans un premier temps, des coachs brésiliens permettraient d’obtenir du contenu inédit en portugais. “Nous voulons être en mesure d'attirer le plus grand nombre d'utilisateurs possibles et de rendre leur expérience la meilleure possible”, explique Jay Blahnik, en charge du service chez Apple. Cela permettrait notamment de profiter de séance de méditation en plusieurs langues, ce qui est bien plus pratique que de lire les sous-titres sous les vidéos en anglais, surtout quand on essaye de se concentrer et de fermer les yeux.

Le lancement d’Apple Fitness+ en Belgique ne dépend donc que de la disponibilité du néerlandais. Si les sous-titres sont disponibles, rien n’empêchera la marque à la pomme de proposer l’abonnement en Wallonie et en Flandres. Où alors, il faudra se montrer patient et attendre qu’Apple enregistre de nouvelles séances en français et en néerlandais, ce qui risque de prendre plus de temps.