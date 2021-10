Kobo dévoile deux nouvelles liseuses, pour les allergiques à la Kindle d’Amazon

Si les produits du géant de l’e-commerce ne sont pas votre tasse de thé, Kobo est la solution parfaite pour profiter au mieux de vos ebooks.

Du bluetooth au programme

La Kobo Sage et la Kobo Libra 2 bénéficient toutes les deux de la technologie sans fil Bluetooth, qui permet une lecture numérique ou encore une écoute des livres audio Kobo sur un seul et même appareil. Ce qui permet, pour la première fois, de lire, écrire et écouter des livres audio sur une liseuse Kobo.

Du côté de la Kobo Sage, le constructeur propose un écran sans reflet EInk Carta 1200 de 8 pouces, la fonction ComfortLight PRO qui permet de régler la luminosité et d’éliminer la lumière bleue, la synchronisation via un compte Dropbox et une capacité de stockage de 32 Go (soit 24 000 eBooks ou 70 livres audio. La Kobo Libra 2 quant à elle propose également un stockage de 32 Go (soit 24 000 eBooks ou 70 livres audio), un écran E Ink et la technologie Bluetooth.