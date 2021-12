Kitsch et low cost : ces vidéos virales qui imitent l'info pour mieux désinformer

Un clip fortement susceptible d' attiser les tensions autour d'un sujet explosif. Plusieurs pays, dont la France et les Etats-Unis, sont vent debout contre un possible recrutement de Wagner, accusé d'être à la solde du Kremlin et responsable d'exactions.

Beaucoup mélangent infox et vraies infos . Sans nécessairement relayer des éléments factuellement erronés, la plupart semblent à visée propagandiste . Comme "E_NewsH24", qui diffuse des vidéos sur l'actualité africaine à tonalité pro-russe comme : "Mali-Russie : Poutine résolu à redonner au Mali ça (sic) grandeur et ça (sic) stabilité".

C'est "facile à fabriquer, à diffuser en masse" , relève Sebastian Dieguez, spécialiste du complotisme à l'Université de Fribourg (Suisse). "Un peu comme pour les spams ou les arnaques, ça arrose le plus large possible", dit-il encore.

"Qui est derrière ? C'est toujours difficile à découvrir", résume M. Dieguez, tant les pourvoyeurs de désinformation sont complexes à identifier et leurs objectifs divers: politiques ou financiers, ou les deux. Plus la vidéo attire de clics, de vues et d'abonnés, plus elle peut être "monétisée", autrement dit rapporter de l'argent à son auteur.

Parallèlement, certains modus operandi (jeter de l'huile sur le feu sur des sujets explosifs pour déstabiliser d'autres pays) rappellent les campagnes bien connues de manipulation politique étrangère via les réseaux sociaux : les yeux des Occidentaux se tournent alors vers la Chine et surtout la Russie.

Certaines de ces techniques "me rappellent (celles) des 'trolls' russes sur lesquels j'ai enquêté en 2014, 2015", note Jessikka Aro, journaliste d'investigation pour la radio finlandaise YLE en référence à ces individus payés par certains régimes pour désinformer sur les réseaux sociaux.

Mais évidemment, "impossible d'attribuer tous ces contenus" à une entité ou un pays, ajoute la journaliste. "Et c'est tout l'intérêt !"