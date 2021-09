Kirby, Bayonetta 3 et jeux N64 : que retenir du Nintendo Direct ?

Nintendo a dévoilé un premier aperçu du gameplay de cette suite très attendue, et qui permet de découvrir le nouveau look de Bayonetta ainsi que de nouvelles mécaniques de jeu, comme la possibilité de prendre le contrôle direct des démons. Bayonetta 3 arrivera en 2022.

D’autres jeux N64 sont prévus, comme Banjo-Kazooie, Pokémon Snap, The Legend of Zelda: Majora’s Mask, Kirby 64: The Crystal Shards, Mario Golf, Paper Mario et F-Zero X.

À noter que ces jeux seront disponibles dans une offre spéciale, plus chère que les abonnements proposés pour l’instant.