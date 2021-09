Keynote Apple : toutes ces rumeurs qui se sont révélées incorrectes

Ce mardi 14 septembre, Apple dévoilait ses nouveautés de la rentrée, à savoir l’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7, et de nouveaux iPad. Et si on pensait tout connaître du contenu de la Keynote, Apple a malgré tout réussi à nous surprendre.

L’iPad était bien présent

Tout a commencé avec l’annonce d’un nouvel iPad (le modèle avec de larges bords à l’ancienne), mais surtout d’un nouvel iPad Mini qui adopte enfin le look carré de l’iPad Pro. Mieux encore, ces mini-tablettes offrent des nouveautés inattendues comme Center Stage (qui permet à la caméra frontale de suivre des personnes dans leurs déplacements), un écran True Tone, et un stockage augmenté (adieu le modèle 32 Go). Autant d’informations qui n’avaient pas été annoncées par les serial leakers, qui pensaient que l’iPad aurait droit à sa propre conférence plus tard dans l’année.

L’Apple Watch déçoit

On s’attendait à beaucoup (trop ?) de changements concernant la montre connectée d’Apple. Un nouveau look lui aussi plus carré, un écran plat, voire de nouveaux bracelets incompatibles avec les anciens modèles de la montre. Soit autant de rumeurs publiées en ligne par des personnes souvent bien informées comme l’analyste Ming-Chi Kuo ou le journaliste Mark Gurman. Mais au final, Apple s’est contenté d’agrandir l’écran (avec des bords réduits de 20%) et... c’est à peu près tout.

Il y a bien quelques nouveautés softwares (détection de chutes à vélo), ainsi qu’une recharge plus rapide, mais globalement, la Series 7 n’est rien d’autre qu’une Series 6, avec un boîtier un peu plus grand. La bonne nouvelle, c’est que tous les bracelets restent compatibles. La mauvaise, c’est qu’Apple commercialise une nouveauté avec le même processeur que l’année passée. Il faudra donc attendre la Series 8 pour voir (du moins, on l’espère), de véritables nouveautés qui valent le détour. En esperant que les rumeurs au sujet de la prochaine version disent vrai...

Pas d’AirPods au programme

L’autre point attendu de la soirée : l’annonce des AirPods 3, une version à mi-chemin entre les AirPods classiques et les AirPods Pro. Mais après l’annonce de l’iPhone 13, Tim Cook a simplement remercié les spectateurs et l’événement a pris fin. Il faudra donc attendre une nouvelle Keynote pour découvrir ces nouveaux écouteurs sans fil.

L’iPhone 13

Enfin, le gros morceau de cette Keynote, la gamme iPhone 13. Sans surprise, la plupart des informations concernant ce nouveau flagship étaient connues, et pour la plupart correctes.

On notera simplement quelques petits détails : l’encoche est certes plus petite, mais aussi un poil plus haute; l’iPhone n’est pas en mesure de passer des appels d’urgence via satellite comme prédit par certaines rumeurs; et si l’option ProMotion est bien présente (soit un taux de rafraîchissement de l’écran de 120 Hz), l’option " Always-On Display" qui aurait gardé l’écran allumé en permanence (pour afficher l’heure, par exemple), était aux abonnés absents.

Bref, cette Keynote était une bonne piqûre de rappel. Une rumeur, aussi crédible soit-elle, n’est rien d’autre qu’une rumeur. Et au final, seule Apple détient la vérité, que celle-ci soit décevante ou pas.