Keynote Apple : l’iMac sera-t-il de la partie ?

Cela fait plusieurs mois que la rumeur enfle au sujet de l’iMac. L’ordinateur de bureau d’Apple n’a plus connu de redesign depuis 2012 et possède encore de larges bords et un “menton” (soit la partie située sous l’écran) important. D’où la rumeur d’un nouveau look, avec des bords plus fins , à la manière de l’écran Pro Display XDR, commercialisé par la firme de Cupertino en 2020.

La palette de couleur devrait être similaire à celle utilisée en ce moment sur l’iPad Air, soit cinq coloris pastel (argent, gris sidéral, or rose, vert et bleu ciel). Enfin, la taille de l’écran, qui est actuellement de 21,5 et 27 pouces, pourrait passer à 23 ou 24 pouces pour le modèle le plus petit, et à plus de 27 pouces pour le plus grand modèle.

Réponse demain soir à 19h, heure belge.