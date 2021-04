Keynote Apple : découvrez toutes les annonces !

Plus

La marque à la pomme organisait hier soir sa première Keynote de l’année. Et les annonces furent nombreuses. L’iMac prend des couleurs L’ordinateur de bureau se décline désormais en 7 coloris, qui viennent pimenter un tout nouveau châssis plus fin. Avec son écran rétina 4,5 K de 24 pouces, Apple donne enfin un coup de neuf à ce produit qui n’avait plus connu de changements majeurs depuis 2012. Côté technique, l’iMac 2021 embarque évidemment la puce M1, et promet des performances sonores et visuelles jamais vues sur aucun autre Mac. Enfin, en guise de petite touche sympa, l’ordinateur est accompagné d’un clavier (avec Touch ID !) et d’une souris/trackpad de la même couleur. Lire aussi : Apple envisage le retour du look “râpe à fromage” Comptez entre 1449 et 1899 euros selon les modèles. L’iMac sera disponible dans la deuxième moitié du mois de mai. L’iPad Pro se rapproche toujours plus d’un ordinateur Ecran Liquid Retina XDR avec mini-LED, 5G, caméra ultra grand-angle, port Thunderbolt et présence de la puce M1. Bref, l’iPad Pro mérite enfin pleinement son nom. On attendra évidemment les premiers tests pour confirmer les annonces d’Apple. Mais sur papier, la tablette semble devancer encore plus la concurrence.

4 images © Apple

Associé au Magic Keyboard (qui se décline en blanc), l’iPad Pro devient un véritable ordinateur qui n’a pas à rougir face à un MacBook Air. Comptez entre 899 (pour la version 11 pouces) et 1219 euros de base pour la version 12,9 pouces. Disponible après la mi‑mai. L’Apple TV s’offre enfin une nouvelle télécommande C’est sans doute ce qu’on retiendra de plus important concernant le boîtier télé d’Apple. La Siri Remote laisse place à l’Apple TV Remote, dotée désormais d’un clickpad à commande tactile. Adieu le verre (quelle idée sur une télécommande…) et le look symétrique qui empêchait de la prendre dans le bon sens une fois sur deux. Du côté du boiter à proprement parler, Apple ne révolutionne rien, mais ajoute tout de même une puce A12 Bionic, la technologie HDR, ainsi qu’un mode de calibration novateur qui se base sur les capteurs de l’iPhone pour ajuster automatiquement l’image.

4 images © Apple

Lire aussi : La conférence WWDC d’Apple se tiendra une nouvelle fois en ligne Comptez entre 199 (32 Go) et 219 euros (64 Go). Disponible après la mi-mai. Les balises AirTags sont enfin là On en parle depuis des mois et elles sont enfin là : les balises AirTag, ces petits disques qui permettent de localiser des objets avec précisions. Attachées à un sac, un portefeuille ou un porte-clés, elles permettront de localiser ces objets dans l’application Find My.

4 images © Apple